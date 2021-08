Da Redação

Sagitário: Tem um excelente coração e está sempre ajudando

Quem nasceu hoje

Tem uma forte presença, o que fará ser um excelente dirigente. Sabe de sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. Por ter um excelente coração, está sempre ajudando. É encantador, enérgico e inteligente.

Alerta

Os nativos de Sagitário continuam no alerta, e a indicação é para manter a rotina durante esse período negativo. Cuidado para não entrar discussões com pessoas do seu trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes e cobranças exageradas.

Áries – Fase para usar sua capacidade de convencer pessoas e abrir frentes de negócios e trabalho. Possibilidades de resolver problemas financeiros. Dê apoio a familiares e o seu amor. C. 162 M. 0743

Touro – Período tranquilo, por isso evite tantas exigências com a família. Ótimo para projetos imobiliários, incluindo reformas da casa. Negócios enrolados vão se tornar mais claros. Amor participativo. C. 735 M. 3602

Gêmeos – O seu bom humor será responsável pelo sucesso. Colaboração no trabalho e novos negócios. Mudanças no lado sentimental, mais carinhos e atenção da sua família. Evite a ansiedade. C. 949 M. 2557

Câncer – Um ótimo dia para sair da rotina, viajar, iniciar cursos e abrir novas frentes de trabalho. Evolução do seu nível financeiro. Seu humor melhora sensivelmente com o seu amor. C. 574 M. 7388

Leão – Esta é uma das melhores fases do ano. Garra e determinação trarão o sucesso. Muitos pontos positivos nos negócios. Sua segunda casa astral traz novas chances de ganhos. Amor com emoção. C. 098 M. 6811

Virgem – Você ainda tem alguns dias para resolver impasses do trabalho e familiar. No próximo dia 22, o sol passará a transitar no seu signo trazendo uma fase feliz. Batalhe mais e não desanime. C. 427 M. 1130

Libra – Nesta fase você não deve sair muito do programado, alguns planetas o desfavorecem e o ideal é evitar interferência da família nos seus negócios. Dê um tempo para você e seu amor. Evite os ciúmes. C. 658 M. 4976

Escorpião – A Lua no seu signo deixa você mais compreensivo com a família e pessoas do trabalho. Bons aspectos astrais iluminam você. Dedicação, disciplina e perseverança continuam a ser seus pontos fortes. C. 980 M. 6029

Sagitário – Você esta no alerta, dia para se prevenir de problemas familiares e do seu trabalho. Organize seus negócios. Cuide da saúde, adie compras, viagens e decisões na área afetiva. C. 371 M. 9205

Capricórnio – Pode dar andamento no seu trabalho e negócios. Há sinais de melhora nas finanças. Pode contar com pessoas ligadas à sua vida profissional. Mais emoção no seu caso de amor. C. 416 M. 3194

Aquário – Não reprima o seu desejo de mudar o rumo dos negócios e trabalho. A fase é excelente e os ganhos serão notáveis. Colabore com a família. Evite a ansiedade e viverá melhor com seu amor. C. 223 M. 5868

Peixes – Período em que tudo colabora com seu sucesso. Dia certo para reavaliar sua vida profissional. Confie na sua força interior, aceite colaboração nos seus novos projetos. Surpresas do seu amor. C. 107 M. 8453