Sabrina Sato volta à Globo após 19 anos

A apresentadora Sabrina Sato, que recentemente anunciou a saída da Record TV, volta à Globo após 19 anos. Em meio a rumores de que terá um programa no canal carioca, ela dará entrevista durante o programa Fantástico, neste domingo (20).

A apresentadora conversa com a repórter Renata Capuci. No papo, a ex-Record TV vai antecipar novidades de seus programas no GNT. Ela participará, a partir do dia 30 de março, do "Saia Justa" e comandará o reality "Desapegue Se For Capaz".

“Eu não estou nem acreditando, gente! Eu estou tão feliz, tão feliz de te reencontrar! E dessa forma: agora, a gente é mais do que amigas, a gente é colega de emissora! Você vai ter que me aguentar até na festa da firma!”, brincou Sabrina.

A entrevista no Fantástico será a primeira aparição da apresentadora na Globo desde que saiu do Big Brother Brasil 3, em 2003.

