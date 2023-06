Sabrina Sato vive romance 'sem compromisso' com ex-BBB Paulo André

Os famosos e seus "romances"! Fontes próximas à Sabrina Sato afirmaram para o colunista Lucas Pasin, do UOL, que a apresentadora estaria vivendo um "affair leve e sem compromisso" com o atleta e ex-BBB Paulo André.

continua após publicidade

"Eles estão ficando. Não foi uma única vez, está rolando. Recentemente até pediram para fazer uma foto juntos num evento. Mas era estratégia para despistar, apenas para mostrar que são 'conhecidos'”, afirmou a fonte.

- LEIA MAIS: Sabrina Sato e Duda Nagle se separam após 7 anos de noivado

continua após publicidade

De acordo com Pasin, os dois famosos já ficaram algumas vezes na casa um do outro. O atleta, inclusive, já teria sido visto entrando no condomínio de Sabrina Sato, em São Paulo. Ela, no entanto, negou o romance: “Não existe nada, não. Nada mesmo”.

O colunista afirma que os dois estariam escondendo o suposto affair, por conta da divulgação do novo reality show que Sabrina vai apresentar ao lado do ex-namorado, João Vicente de Castro. O amor dos fãs pelo ex-casal pode ajudar na audiência do programa.

Siga o TNOnline no Google News