Sabrina Sato tieta Khloe Kardashian em desfile de moda na Itália

Sabrina Sato e Khloe Kardashian

Sabrina Sato surpreendeu os seus seguidores ao aparecer ao lado de famosos gringos nas suas redes sociais. A apresentadora viajou para Milão, na Itália, para um desfile de uma marca italiana que teve curadoria de Kim Kardashian.

No evento, a brasileira aproveitou para tietar celebridades que têm grandes nomes em Hollywood — entre elas a socialite Khloe Kardashian e o ator Michele Morrone, conhecido pela franquia "365 Dias" (Netflix).

Sabrina não economizou nos cliques em suas redes sociais e aproveitou para mostrar como foi o evento organizado por Kim Kardashian. Para a ocasião, a apresentadora contou com um time de experts que a ajudaram a se produzir.

fonte: Reprodução/Instagram Sabrina e o ator Michele Morrone, conhecido pela franquia "365 Dias" (Netflix)

No desfile, ela sentou na primeira fila e filmou alguns dos principais looks da noite para as redes sociais. Fechando com chave de ouro, a esposa de Duda Nagle também participou do after party — lá ela posou com famosos e curtiu a música ao lado de grandes nomes da indústria.

