Sabrina Sato revela nomes inusitados para bebê e escolhas divertem a web

A apresentadora Sabrina Sato viralizou nas redes sociais neste sábado (4) após revelar as opções de nomes que daria ao bebê que espera com o ator Nicolas Prattes, caso a criança fosse uma menina. A lista inusitada, composta por Nirvana, Mina, Graça e Musa, gerou surpresa e divertiu os internautas, que rapidamente repercutiram o assunto e criaram memes com a situação.

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A revelação aconteceu em resposta a um seguidor que questionou sobre quais seriam as escolhas do casal para uma filha. Logo em seguida, os nomes peculiares viraram motivo de brincadeira no X, antigo Twitter. Entre os comentários de maior destaque, os usuários expressaram alívio em tom de humor pelo fato de o bebê ser um menino, ironizaram a criatividade das celebridades na hora de batizar os filhos e demonstraram saudosismo por nomes mais tradicionais, como Maria e José.

A curiosidade do público sobre as opções femininas surgiu após Sabrina e Nicolas anunciarem, no último dia 28, que serão pais de um menino. O novo bebê é o primeiro filho do casal, mas a apresentadora já é mãe da pequena Zoe, fruto de seu antigo casamento com o ator Duda Nagle.