Sabrina Sato exibe corpaço fora do comum em desfile da Gaviões da Fiel

Sabrina Sato usa fantasia de São Jorge no desfile da Gaviões

A apresentadora Sabrina Sato (42) arrasou ao sambar pela décima nona vez na Gaviões da Fiel. Neste sábado, 18, a famosa amanheceu o dia na avenida e fez a arquibancada levantar com sua animação e carisma.

Rainha da escola desde 2018, a mãe de Zoe(4) roubou a cena com uma fantasia de São Jorge para o tema de liberdade religiosa. Cobrindo apenas o necessário com as peças vermelhas, a ex-BBB provou mais uma vez que é dona de um corpo escultural fora do comum.

Durante sua passagem pelo local, Sabrina Sato impressionou ao exibir suas curvas bem desenhadas, principalmente a entradinha do abdômen e o bumbum mega empinado.

Além do "body" vermelho com garras e outros detalhes imitando fogo, a artista ainda calçou botas, uma grande asa e um arranjo na cabeça.

Em sua rede social, Sabrina Sato compartilhou um clique pronta para o momento e falou sobre sua fantasia. "Nessa corrente eu sou mais um Guerreiro de São Jorge, mensageiro de Ogum! @gavioesoficialSanto guerreiro adorado em diversas partes do mundo e por gente de diferentes crenças, São Jorge, hoje, abençoa e protege o desfile da nação corinthiana no Anhembi. Entraremos na avenida com a força e a determinação de São Jorge. Unidos pela paixão pelo Carnaval e pela fé em Jorge, vamos fazer história essa noite", disse ela.





