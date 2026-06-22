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Sabrina Sato anuncia que está grávida de Nicolas Prattes

O anúncio foi feito em um vídeo postado no Instagram

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 09:26:08 Editado em 22.06.2026, 09:26:54
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Sabrina Sato anuncia que está grávida de Nicolas Prattes
Autor Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Foto: @sabrinasato/ Reprodução/ Instagram

Sabrina Sato anunciou que está grávida do marido, o ator Nicolas Prattes. A apresentadora revelou a novidade com um lindo vídeo publicado em seu Instagram, na manhã desta segunda-feira (22).

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No vídeo, ela, o marido e Zoe, fruto do casamento com Duda Nagle, contam para os seguidores que a família vai aumentar. “Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mamãe pela segunda vez“, diz a menina.

Em novembro de 2024, Sabrina perdeu um bebê que esperava com o ator. Eles se casaram em janeiro do ano passado, em cerimônia íntima e reservada para amigos e familiares.

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Nos comentários da publicação, fãs e amigos comemoraram a novidade. “Deus é maravilhoso”, disse uma pessoa. Outra comentou: “Ai meu pai! Que benção. Parabéns, família”. Um terceiro ainda disse: “Que vídeo mais lindo!”.

Com informações de Metrópoles

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