Sabrina Sato anuncia que está grávida de Nicolas Prattes
O anúncio foi feito em um vídeo postado no Instagram
Sabrina Sato anunciou que está grávida do marido, o ator Nicolas Prattes. A apresentadora revelou a novidade com um lindo vídeo publicado em seu Instagram, na manhã desta segunda-feira (22).
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No vídeo, ela, o marido e Zoe, fruto do casamento com Duda Nagle, contam para os seguidores que a família vai aumentar. “Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mamãe pela segunda vez“, diz a menina.
Em novembro de 2024, Sabrina perdeu um bebê que esperava com o ator. Eles se casaram em janeiro do ano passado, em cerimônia íntima e reservada para amigos e familiares.
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Nos comentários da publicação, fãs e amigos comemoraram a novidade. “Deus é maravilhoso”, disse uma pessoa. Outra comentou: “Ai meu pai! Que benção. Parabéns, família”. Um terceiro ainda disse: “Que vídeo mais lindo!”.
Com informações de Metrópoles