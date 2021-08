Da Redação

Sabe que o esforço é a chave para sucesso

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

A força de vontade é uma de suas maiores qualidades. Sabe que o esforço é a chave para sucesso, por isso nada o deterá até alcançar os objetivos. A família é peça fundamental em sua existência. É correto, rigoroso e companheiro leal.

Alerta

continua após publicidade .

Os nativos de Escorpião passam o domingo no alerta, e a recomendação é de rotina. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. Adie viagens ou mudanças em seu lar. Cuide com o excesso de ciúme na vida a dois. Saúde em baixa.

Áries – Seres de paixões fogosas, violentas, devastadoras, como um vulcão em erupção. São ciumentos. Em vista disso, buscam em seu parceiro as qualidades de Vênus: atrativo físico, doçura e encanto. C. 801 M. 4655

Touro – Muito apaixonado, mas de natureza cautelosa, tenta ganhar tempo. Ele se sentirá ferido, se for rejeitado; para evitar o mau momento, só demonstrará o que sente quando tiver certeza de ser aceito. C. 629 M. 9486

continua após publicidade .

Gêmeos – Quase sempre é o companheiro ideal, o camarada, o irmão. Possui tais características que geralmente consegue ser o amigo perfeito. Sua alegria e inteligência permite se dar bem com a maioria dos signos. C. 187 M. 2794

Câncer – Demonstram uma ternura intensa e uma grande sensibilidade, mas tendem a mostrar-se demasiado absorventes. Sua viva imaginação faz com que partam em busca de aventuras mais ou menos turbulentas. C. 213 M. 3341

Leão – São os que vivem mais amores no decorrer da existência. Poderíamos dizer, que assim como as abelhas são atraídas pelo mel, onde quer que estejam estes nativos, o amor florescerá à sua passagem. C. 072 M. 6527

continua após publicidade .

Virgem – A frieza aparente não é indicação bastante para ser julgada a intensidade de seus sentimentos, muitas vezes são quentes e ardentes, embora de difícil expressão, devido à ordem racional que os equilibra. C. 958 M. 0810

Libra – Os nativos deste signo fazem da vida uma continua busca da beleza e do amor. Grandes românticos, cheios de doçura e calor, eles procuram encontrar a harmonia em tudo e sente a necessidade do equilíbrio afetivo. C. 461 M. 5107

continua após publicidade .

Escorpião – É caracterizado por sua extraordinária vitalidade. A intensidade de seus impulsos vitais, onde uma das manifestações é a paixão, incita os nativos deste signo a assumirem múltiplos riscos de toda ordem. C. 617 M. 9222

Sagitário – A alegria é uma das suas características. Dotados de sensibilidade amorosa, são capazes de intenso romantismo, de um idealismo a toda prova, em geral acompanhado de um enorme senso de justiça. C. 583 M. 7638

Capricórnio – Caracterizam-se por sua solidez em todos os sentidos. Essa segurança se manifesta particularmente, no terreno afetivo, de maneira que são lentos em fazer amizades ou apaixonar-se. C. 745 M. 4069

Aquário – Vive dentro de um clima de amizade, posto que são contrários a expressar o que sentem através de longas e complicadas declarações. Isto contudo, não significa que sejam comunicativos. C. 030 M. 1753

Peixes – A riqueza de sensibilidade destes nativos pode ser apreciada em seus relacionamentos amorosos. Há um forte intensidade de matizes e grande vigor no amor que demonstram a pessoa querida. C. 396 M. 8974