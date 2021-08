Da Redação

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Não admite as desigualdades da vida. É animado, dinâmico e envolvente.

Alerta

Os nativos de Libra ainda passam o dia no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Cuidado com o andamento do trabalho. Fique longe de gastos fora do orçamento. Amor com discussões. Saúde neutra.

Áries – Ótima fase para ativar seus planos financeiros. Oportunidades nos negócios e até mudanças na profissão. Fique de olho em viagens e cursos que podem dar novo incentivo à sua vida. Tente na loteria. C. 162 M. 3024

Touro – O dia promete melhorias nos negócios e trabalho. Novos compromissos financeiros e sucesso para quem quer iniciar algum projeto em parceria com Aquário e Leão. Amor em alto astral. C. 634 M. 2775

Gêmeos – Você estará voltado a resolver problemas domésticos. Apoio para acertos financeiros. Mercúrio passa a favorecer sua quarta casa trazendo oportunidade de negócios imobiliários. Amor estável. C. 913 M. 8452

Câncer – Período para concretização dos projetos profissionais. Encontrará a resposta aos problemas do trabalho. Aguarde boas mudanças no setor financeiro. Seja mais atencioso com seu amor. C. 535 M. 1941

Leão – Mercúrio, o planeta que governa as vendas, comércio e amizades esta justamente na sua “casa astral da Fortuna”, indicando mudanças benéficas. Chances de ter o próprio negócio. C. 788 M. 5566

Virgem – Vênus e Marte, estão no seu signo e a partir de hoje Mercúrio também o influenciará. Organize seus próximos passos e aguarde alterações que serão capazes de mudar sua profissão, finanças e o amor. C. 801 M. 9610

Libra – Dia de alerta. Além da Lua você tem Marte, Vênus e Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa. Não deixe que uma onda de irritação coloque tudo a perder nos negócios. Amor difícil. C. 255 M. 0839

Escorpião – Boas notícias sobre a situação financeira e profissional. Os astros garantem sucesso para os que pretendem mudar o rumo dos negócios. A família dispensa atenção. Amor compreensivo. C. 042 M. 5387

Sagitário – Hoje poderá contar com satisfação nos negócios, que fluem para um bom aumento financeiro. Saia para compras e se associar a nativos de Aquário, Leão e Touro. Amor poderoso e feliz. C. 426 M. 7108

Capricórnio – Este é um dia de promessas na vida profissional, vá em busca de novos caminhos. Agarre as chances que estão aí. A família precisa de atenção. Dê mais espaço para seu par afetivo. C. 447 M. 0193

Aquário – Use sua capacidade de acertar os problemas nos negócios e faça tudo fluir, pois Júpiter esta no seu signo. Aproveite todas as chances na vida profissional. A pessoa amada esta enciumada. C. 990 M. 6282

Peixes – Você tem o apoio de Vênus, Marte e partir de hoje Mercúrio no seu signo oposto. Fase para ganhar mais, resolver problemas familiares e dar atenção ao seu amor. C. 379 M. 4264