Ryan Gosling ganha 1ª imagem como Ken no live-action 'Barbie'; veja

A Warner divulgou nesta quarta-feira (15) a primeira imagem de Ryan Gosling como Ken em Barbie, o filme live-action sobre a famosa boneca estrelado por Margot Robbie. Com os cabelos platinados e ostentando um tanquinho saradíssimo, de deixar a barriga de plástico do boneco original com inveja, além de um bronzeado quase laranja, o ator aparece vestindo colete e calça jeans, com a cueca personalizada e em um cenário cor-de-rosa.

"#BARBIE 20 de julho de 2023, SOMENTE nos cinemas", avisava o post do estúdio no Instagram. O longa tem direção de Greta Gerwig e roteiro escrito por ela e Noah Baumbach, e elenco recheado de estrelas como Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Issa Rae, Michael Cera e Rhea Perlman, entre muitos outros.

Will Ferrell será o CEO de uma companhia de brinquedos e, apesar da trama ainda não ter sido revelada, sabe-se que vários personagens do universo Barbie estarão no filme. Rumores dão conta de que o filme terá uma pegada mais feminista, como é característica do trabalho de Greta, com Barbie, que já foi considerada um símbolo de opressão por representar padrões irreais de beleza, sendo expulsa do mundo mágico de Barbieland justamente por não ser ser perfeita.

O elenco tem falado pouco sobre o filme. Simu precisou depilar o corpo com cera e falou que a experiência foi das piores possíveis. "A depilação com cera foi, no mínimo, educativa. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Eu tenho uma nova admiração pelas incríveis e corajosas mulheres que passam por isso todo mês", explicou o ator.

Ele também revelou que Ryan, que mantém há anos a excelente forma física e já mostrou o tanquinho em vários filmes, caprichou para Barbie. "Ele é definitivamente, tipo, academia de manhã, academia depois do trabalho… Por mais que eu acredite que tenho uma ética de trabalho, também amo muito a comida. Só de ouvirum pouco sobresua dieta rigorosa e o quanto ele dá ênfase a cuidar de si mesmo e de seu corpo, eu respeito muito, respeito mesmo", contou o ator da Marvel em uma entrevista recente.





Fonte: Revista Quem.