Rumo ao ‘xexa’? Pinturas de rua para a Copa viralizam nas redes sociais; confira
Moradores se divertem com erros de grafia e traços exóticos em decorações que tomam conta do país
A tradicional Copa do Mundo desperta o lado mais criativo do brasileiro, mas, para além do patriotismo, é o bom humor involuntário que tem tomado conta da internet.
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Vídeos mostrando as decorações de ruas pelo país viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, destacando desde caricaturas bastante exóticas de jogadores da Seleção Brasileira até erros ortográficos curiosos que arrancaram gargalhadas dos internautas. (Vídeo acima)
Em um dos registros que mais circularam, um morador filma os desenhos em uma parede externa, comparando as artes do atacante Neymar, do mascote Canarinho e de Vinícius Júnior. O traço diferenciado do camisa 7 chamou a atenção. No áudio, o autor do vídeo elogia o trabalho, misturando gírias locais: "Neymar ficou quente. Agora, o Vinícius Júnior, mané... Qual é, essa? Ah, ficou na moral, ficou não? Tá na moral, tá maluco, tá quente, ficou bravo, cão. Tá maluco."
Em outra gravação, o foco é um retrato de Neymar pintado sobre um fundo amarelo que acabou ganhando uma fisionomia bem distante da realidade do atleta. Ainda assim, a fé no título permanece inabalável para o torcedor que registrou o momento. "Fala rapaziada, vir dar um bom dia pro Neymar Júnior, para dar sorte, né mano? Mas vamos estrear com o pé direito, mas esse cara aqui vai fazer a diferença, irmão. Ele é o cara da Copa, vai trazer o hexa. Bom dia, Neymar! Bom dia!", declarou ele, encarando a arte enigmática.
A empolgação com o asfalto pintado também rendeu momentos divertidos. Um motoqueiro que trafegava por uma rua inteiramente coberta de verde e amarelo, com o brasão da CBF e desenhos de bolas de futebol, não escondeu o orgulho da dedicação dos vizinhos. "Essa daqui ficou relíquia! Rumo ao 'Equiça'! Vamos embora! É... Eu amo o brasileiro, cara!", comemorou.
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Contudo, nem toda pintura saiu como o planejado. Em um bar de esquina, moradores se reuniram para rir de um erro de grafia na parede do estabelecimento, onde se lia "Rumo ao Xexa" em vez de "Hexa". O autor do vídeo brincou com a situação, atribuindo a autoria a um conhecido local: "E aí, galera? Aqui! Eu tô falando que esse Brasil não vai pra frente, não. Olha o que que o japonês escreveu! Ó! Rumo ao xexa!".
O episódio reforça que o espírito festeiro e a capacidade de rir de si mesmo continuam sendo as principais marcas do torcedor brasileiro na busca pelo título mundial.
📹 Créditos: @derlanmiranda / @tremloro_77 / @gabriel_bandeira011 / @douglaspontes22