Rua Ator Paulo Gustavo ganha placa oficial em Niterói

Continua após publicidade

Na noite desta quarta-feira,19, a Rua Ator Paulo Gustavo ganhou uma placa oficial em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A alteração do nome da via, antes conhecida como Coronel Moreira César, foi aprovada na Câmara Municipal, após uma consulta pública com 34 mil votos favoráveis. A homenagem ao ator, emocionou Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo que celebrou a iniciativa através de suas redes sociais. Outros artistas também se pronunciaram.

"Todas as ruas e todo amor sempre nos levarão até você, te amo", escreveu Regina Casé ao compartilhar a placa. "Paulo Gustavo, eu te amo", disse Tatá Werneck. "Valeu, Niterói", celebrou Ingrid Guimarães.

Thales Bretas, viúvo de Paulo, também comemorou a homenagem.

"Que lindo! Ele merece todas as homenagens e todo o amor que temos recebido! Te amo para sempre, eterno e imortal dentro de nós", escreveu.

Na placa consta uma foto e uma descrição de quem foi o humorista, que morreu aos 42 anos por complicações da Covid-19: "Ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador. Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos".

Há ainda uma placa que inclui frases que se tornaram célebres por parte do astro de "Minha mãe é uma peça": "Rir é um ato de resistência", "Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte" e "O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente"

Com informações: Extra