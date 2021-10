Da Redação

Round 6: tiktoker viraliza com receita certeira do biscoito

O vídeo de um tiktoker ensinando uma receita certeira do famoso biscoito de “Round 6”, da Netflix, viralizou na web. O sucesso série coreana é tão grande no mundo todo, que já tem gente se fantasiando como as personagens, contratando a boneca da “Batatinha 1,2, 3” para animar infantil, e até tentando reproduzir os jogos da história.

No TikTok, o perfil viralizou após ensinar o passo a passo do Dalgona Candy, o biscoito que os participantes precisaram destacar diferentes figuras inteirinhas, sem nenhuma imperfeição. Identificado como mic.hee.hee, o perfil alcançou mais de 28,7 milhões de visualizações após compartilhar as dicas de sua mãe fazendo o doce, que é bem famoso na Coreia do Sul.

A primeira dica é moer o açúcar em uma forma e espalhar bem em movimentos circulares, assim a dalgona não vai grudar posteriormente. Em seguida, a matriarca aparece colocando uma colher e meia de açúcar dentro de uma concha de cozinhar e leva diretamente ao fogo. “Espere um pouco até que o açúcar pareça um pouco claro e suavemente comece a misturar”, orientou o tiktoker.

Informações Hugo Gloss.

