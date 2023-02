Roque, do SBT, vai passar por cirurgia após acidente doméstico

Da Redação

Roque foi internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico há poucos dias

O diretor de auditório e assistente de palco do SBT Roque, de 85 anos, foi internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico há poucos dias. Ele sofreu uma queda no condomínio onde mora e ficou com uma ferida no braço. Agora, ele precisou ser hospitalizado para fazer uma cirurgia.

Nas redes sociais, Roque apareceu em um quarto no hospital e contou que a infecção na ferida piorou e ele precisará ser operado.

"Após a queda passei por um hospital, onde recebi os primeiros atendimentos, fiz a tomografia e logo me mandaram para casa com um curativo e antibiótico oral. Ontem fomos à SP, em uma consulta de rotina, e minha esposa que percebeu minha mão inchada, decidiu me levar em outro hospital (foi Deus iluminando ela)", disse ele.

E completou: "Aqui fui internado, fizeram exames e lá constataram uma infecção. Infecção que se tornou grave. Vou passar por uma cirurgia no braço neste momento, só isso que sabemos até o momento. Assim que eu sair da cirurgia, atualizo vocês aqui".

As informações são da Revista Caras.

