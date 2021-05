Rodrigo Tardelli atua em websérie com 40 milhões de acessos

Continua após publicidade

“A melhor amiga da noiva”, produção da Ponto Ações Produções, foi lançada no ano de 2017. Uma das maiores webséries LGBTQ+, sendo a mais assistida na América Latina, nesse segmento, naquele ano. Acumula mais de quarenta milhões de visualizações distribuídos em treze episódios.

A Ponto Ação Produções foi criada pelo ator Rodrigo Tardelli e duas amigas que tinham o sonho de criar uma produtora independente. A produtora conseguiu se destacar no mercado alavancando a carreira dos protagonistas das duas temporadas de “A Melhor Amiga da Noiva”. Surgiram novos projetos como “Até Você Me Esquecer” e “The Stripper”, que também conquistaram sucesso de público.

Rodrigo Tardelli interpreta Daniel, um dos personagens mais queridos e comentados da série. Envolvido em outra produção do mesmo canal, “Até você me esquecer”, o personagem Daniel não participou da segunda temporada. “Até você me esquecer” conta com mais de sete milhões de acessos, grande sucesso premiado no Festival Internacional Rio Web Fest, em 2019, com o troféu de melhor ator de drama para Rodrigo.

A nova e terceira temporada continua investindo no gênero drama apostando na inserção do suspense. A série retorna com o personagem Daniel, mais uma vez vivido por Rodrigo. A volta do ator na terceira temporada foi um dos assuntos mais comentados pelos fãs que acompanham a série. A novidade foi o personagem Daniel voltar um pouco diferente podendo ser um dos vilões da temporada nova.

“Em apenas duas horas de veiculação, o primeiro episódio da terceira temporada, alcançava a marca de quarenta mil acessos na noite da última quinta, dia 13 de maio. Realmente um sucesso de audiência incontestável. Não tem como não comemorar o sucesso dessa volta triunfal”, conta Rodrigo.

A produtora realizou no mês de março evento on-line apresentando a préestreia com o ator Rodrigo Tardelli e outras atrizes da série no Zoom. O evento contou com quase duzentos fãs da série no Brasil e em outras partes do mundo, visto que “A melhor amiga da noiva” também é sucesso no mercado internacional.

O episódio disponibilizado no canal do Youtube da produtora atingiu em menos de 24 horas cem mil visualizações. Rodrigo Tardelli, intérprete de Daniel é ator, roteirista e produtor independente. O canal do Youtube da produtora Ponto Ação Produções é o maior canal do segmento de webséries dramáticas da plataforma, com mais de cento e quarenta milhões de acessos e mais de seiscentos mil inscritos. Nas redes sociais ele pode ser encontrado no instagram, Twitter e Tik Tok no endereço @rodtardelli.

Canal do Youtube: www.youtube.com/pontoacaoproducoes