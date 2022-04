Da Redação

Rodrigo Mussi tem alta da UTI e ficará na enfermaria

Rodrigo Mussi, de 36 anos, teve alta médica e deixou na manhã desta quarta-feira (20) a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 20 dias após sofrer um acidente de trânsito na capital paulista. Apesar disso, o ex-BBB continuará internado no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP), na enfermaria, dessa vez.

A informação foi divulgada à imprensa pelo advogado Diogo Mussi, 34 anos, irmão do ex-participante do realitty show da TV Globo. Rodrigo está internado no hospital desde o dia 31 de março, quando o carro por transporte de aplicativo onde ele estava bateu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros, Zona Oeste da cidade.

Rodrigo chegou em estado gravíssimo ao HC, após ter tido uma parada cardiorrespiratória no local do acidente. O ex-BBB passou por uma cirurgia na cabeça e na perna direita e, desde então, está em observação. Os médicos colocaram um cateter para diminuir a pressão intracraniana e uma grade em volta da perna fraturada, que depois foi retirada.

No último domingo (17), Diogo afirmou que Rodrigo tinha sido extubado (respirando sem ajuda de aparelhos) na quarta-feira (13) e estava animado, falando e andando pelo hospital. O ex-BBB também iniciou a fisioterapia para se recuperar do acidente. E se alimenta já com comida pastosa e líquida.

Familiares de Rodrigo divulgaram uma nota nas redes sociais nesta segunda-feira (18) afirmando que o caso do ex-BBB é "ainda delicado" e que ele passará por exames no pulmão devido a tosse e catarro. Além disso, ele estava mais "agitado".

De acordo com Diogo, Rodrigo ainda fala com dificuldade por conta da sensibilidade na traqueia após a retirada do tubo, e apresenta algumas falhas na memória.

"Ele lembra dos fãs. Hoje, pela primeira vez, ele pediu o celular. Eu dei meu celular pra ele, ele tentou fazer uma foto, tentou digitar uma coisa, não deu muito certo", diz Diogo.

Rodrigo perguntou, por exemplo, sobre o pai, que morreu há mais de dez anos. Mas se lembra da avó. Ele também não se lembra do acidente nem do jogo entre São Paulo e Palmeiras ao qual assistiu antes da batida. Ele também tem memórias vagas sobre o BBB.

"Hoje ele viu a Viih Tube, lembrou que eles estavam no Lollapalooza, isso é muito bom. Ao que tudo indica, pelo histórico dele, pela idade, saudável etc, os médicos acreditam que isso [déficit de memória] vai ser transitório. Que no começo vai precisar de ajuda mais próxima, mas que depois vai ficando mais independente", afirma o irmão.

O motorista do veículo em que Mussi estava, Kaique Faustino Reis, de 24 anos, disse que cochilou ao volante antes de colidir com o caminhão, na Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã.

O condutor foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. Ele acabou autuado no 51º Distrito Policial (DP), Rio Pequeno, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (quando não há a intenção de causar o acidente). Kaique responde ao crime em liberdade.

Com informações, G1