Da Redação

Rodrigo Mussi contou que pai morreu em acidente de carro

Internado no Hospital das Clínicas de São Paulo em estado grave, após o carro de aplicativo em que estava colidir com um caminhão, o ex-BBB Rodrigo Mussi contou durante o programa que perdeu o pai em um acidente semelhante. Em conversa com os brothers na primeira semana do reality show, o gerente comercial revelou que na época tentava se aproximar do genitor, com quem não havia tido uma boa relação na infância.

“Ele bebeu muito naquela noite [do acidente], e ele estava depressivo quando conversava comigo. E ele bateu o carro. Eu nunca vou saber se foi propositalmente, nunca vou saber. Mas assim, morreu, cara. E minha vida foi para baixo”, contou Rodrigo na época.

Expulso de casa pela mãe aos 12 anos, o paulistano morou com o pai até a maioridade e também foi expulso. Além do abandono, o ex-BBB considerava os pais tóxicos. A morte do pai, em um momento de reaproximação, abalou o gerente comercial. “Eu olhei pra Deus assim, e falei: ‘Cara, justo agora que eu ganhei um pai?”, contou o brother. “Tipo assim, o mundo virou pra mim. Ali, eu entrei em depressão. Ali, 2012 pra 2013, foram os piores anos pra mim”.

Com informações do Metrópoles.