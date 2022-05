Rodrigo Mussi aparece pela primeira vez após acidente

Da Redação

Rodrigo Mussi fez sua primeira aparição nas redes sociais desde que sofreu um grave acidente de carro em São Paulo. O perfil do Fantástico publicou uma foto da primeira entrevista do ex-BBB, adiantada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

“Rodrigo Mussi recebeu o repórter Maurício Ferraz para uma conversa sobre o acidente, a recuperação e os próximos planos. Veja neste domingo (29) no #Fantástico”, diz o post do Show da Vida.

Após alguns dias sem informações, Rodrigo Mussi voltou a ter o seu estado de saúde atualizado por seu irmão, Diogo. O ex-BBB segue evoluindo bem na reabilitação e, por este motivo, o advogado deixou de publicar todos os dias nas redes sobre o gerente comercial.

“Fala, pessoal, boa tarde! Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas com o Rodrigo pela falta de notícias diárias, mas fiquem tranquilos, tudo segue conforme o planejado de sua recuperação”, explicou Diogo.

Com informações, Metrópoles.