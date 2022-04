Da Redação

Rodrigo Mussi acorda, interage e volta a dormir

Rodrigo Mussi acaba de dar grandes passos dentro de sua recuperação. Após o boletim das 17h afirmar que ele continua agitado e se mexendo, um novo boletim, das 18h45 indicou que o ex-BBB22 acordou por um tempo, interagiu com as pessoas que estavam no quarto e logo depois, voltou a dormir.

Ainda segundo o documento e o relato do irmão, Diogo, o influenciador chegou a abrir um dos olhos antes de retornar ao sono. Apesar do caso continuar grave, Rodrigo tem reagido bem a retirada da sedação.

Ele vai passar por uma nova cirurgia na quinta-feira (7/4), para retirar a “gaiola” da perna direita e colocar uma haste no lugar.

Leia declaração do irmão e boletim:

“Boletim médico 05/04 – 18h45

Rodrigo Mussi respondeu a comandos balançando a cabeça e abriu um dos olhos por um tempo e logo voltou a dormir! Ele está reagindo, com sede de viver! Continua, Rodrigo, estamos com você!”, escreveu a equipe.

“Pessoal, o Rafinha acabou de atualizar. O rodrigo está acordando, respondendo a comandos básicos como ‘estou ouvindo’ e abriu um dos olhos. Meu Deus, que felicidade, que coisa maravilhosa. Obrigado obrigado obrigado”, disse Diogo.