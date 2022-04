Da Redação

Rodrigo Mussi acha que está no hospital há apenas um dia

Internado na UTI há mais de 15 dias, Rodrigo Mussi acha que está no hospital há apenas um dia. Em coletiva de imprensa neste domingo (17), Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, afirmou que o Rodrigo apresenta confusão mental e falha de memória.

Ainda segundo ele, o quadro é considerado natural devido à gravidade do acidente e das lesões. Rodrigo Mussi não se lembra do acidente de carro que sofreu e também não tem uma lembrança clara sobre ter participado do Big Brother Brasil 22.

“Ele não lembra do Morumbi, que ele estava no jogo também. Ele não consegue formar um raciocínio ainda sobre a última coisa que ele se lembra”, afirmou Diogo.

Memória recente

Diogo acredita os sintomas serão passageiros por causa do histórico dele, da idade e do fato de o irmão ser saudável. “Ele vai precisar de ajuda mais próxima, mas depois ele vai ficar independente”, disse.

“Às vezes ele traz um assunto desconexo da realidade, ele perguntou do nosso pai, perguntou se nosso pai faleceu. Nosso pai faleceu há 11 anos, inclusive nos braços dele”, completa Diogo.

Com informações: Metrópoles