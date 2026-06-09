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Rodrigo Bocardi é contratado pelo SBT para novo jornal

Jornalista apresentará programa de segunda a sexta-feira em parceria com seu canal digital, o BocaTV

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 12:30:51 Editado em 09.06.2026, 12:30:46
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Rodrigo Bocardi é contratado pelo SBT para novo jornal
Autor SBT destacou que a chegada de Bocardi reforça o compromisso do canal com a inovação e com a conectividade - Foto: Reprodução/Instagram

O SBT anunciou nesta terça-feira (09), a contratação do jornalista Rodrigo Bocardi para comandar um novo projeto jornalístico multiplataforma. O profissional, que estava fora da televisão desde que deixou a TV Globo em janeiro de 2025, assumirá a ancoragem de um telejornal diário, de segunda a sexta-feira, na faixa das 18h15 às 19h45.

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A estreia da nova atração está prevista para acontecer logo após o encerramento da Copa do Mundo.

A novidade foi divulgada oficialmente pela emissora em suas redes sociais, onde foram compartilhadas fotos do apresentador. O programa será produzido em parceria com a BocaTV, canal voltado para o ambiente digital que foi fundado recentemente pelo próprio comunicador. A proposta do novo formato é apostar na prestação de serviços e em informações em tempo real, promovendo uma forte interação com o público.

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Em nota oficial, o SBT destacou que a chegada de Bocardi, que possui uma trajetória consolidada na comunicação social, reforça o compromisso do canal com a inovação e com a conectividade. O novo projeto pretende integrar a transmissão da TV aberta com o ambiente digital e as redes sociais da iniciativa criada pelo jornalista.

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