Rodolffo preocupa fãs ao aparecer magro em redes sociais; entenda

O sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, assustou os fãs ao publicar um vídeo onde aparece dançando com o corpo muito mais magro do que o de costume. Em conversa com a coluna LeoDias, o cantor e ex-BBB21 explicou o porquê de ter perdido tento peso.



“Tudo começou em 2019 quando comecei a ficar um pouco incomodado porque dei uma ‘engordadinha’. E então procurei academia, nutrólogo, nutricionista para mudar isso. Encontrei o Paulo Godoi e comecei o meu tratamento com ele. Tanto hormonal, quanto geral”, disse o cantor.

O ex-BBB revelou também que faz musculação desde muito novo e que sua carga genética é muito boa. Ele conta que com dois meses sendo disciplinado com os treinos e dieta, consegue atingir o seu objetivo.

“Acontece que nos últimos tempos com a correria dos voos e estrada, não consegui fazer meus treinos. E a gente acaba ficando com preguiça. Confesso que eu emagreci muito, além da medida, mas é por causa da falta de treino”, explicou Rodolffo à coluna LeoDias.

“Depois do meu contato com o Paulo Godoi, aprendi a comer melhor também. Antes eu comia muito, hoje é o suficiente. Mesmo estando mais magro, eu como só o suficiente. Eu sigo comendo de forma saudável e sem ir treinar, emagreci mais ainda. Algo importante é o fato de eu ter diminuído muito a bebida alcoólica. Fico até dois meses sem beber”, completou.



Comentários na web

Um dos famosos que deixou um post no vídeo de Rodolffo foi a dupla de Belutti, Marcos: “Tá magro, hein cumpade”, disse ele. O piloto Tony Kanaan reagiu: “Tá só a capa do Batman, hein parceiro”. “Nossa, como tá magro. Tá precisando comer mais arroz e feijão”, comentou uma seguidora.

“Nossa, o que aconteceu? Você tá magro demais!”, questionou uma fã. “Tá passando fome, Bastião?”, disse outro seguidor. “Tá na cara que tá perdendo gordura pra depois ganhar músculo. Definido já está, mas tá magro saudável”, declarou outra fã no Instagram do cantor.

