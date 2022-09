Rock in Rio: mulher fica presa em tirolesa do festival; veja vídeo

Da Redação

As vagas para a tirolesa nesta sexta-feira (9) acabaram em 20 minutos

Uma mulher tomou um susto, na noite desta sexta-feira (9), no Rock in Rio, no Rio de Janeiro (RJ). Ao usar a tirolesa, que fica disponível ao público dentro do evento, a garota acabou ficando presa no brinquedo.

O motivo? Uma câmera grua da transmissão dos shows do Palco Mundo se enroscou nos cabos de aço do equipamento. A mulher ficou cerca de 8 minutos suspensa até o resgate chegar. O profissional que resolveu a situação inusitada foi chamado pelo público de "homem aranha".

Nem todo herói usa capa... Usuário da tirolesa enganchou na câmera durante o festival. A equipe do RIR fez o resgate em tempo hábil... Há pouco! pic.twitter.com/zy3G3zQ5m8 September 9, 2022

O público presente na quinta noite do "Rock in Rio" publicou o momento de tensão nas redes sociais. Após a resolução, lógico, os internautas passaram a fazer memes. "A pobi da menina presa na tirolesa... O globo, tira a câmera daí vai", sugeriu uma internauta.



As vagas para a tirolesa nesta sexta-feira (9) acabaram em 20 minutos. O equipamento vai fechar às 23h15. A quinta noite de festival vai contar com shows de Green Day, Fall Out Boy, Avril Lavigne e Supercombo. Jão e Capital Inicial já passaram pela Cidade do Rock.

