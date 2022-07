Rock in Rio Lisboa: Pérolas de Rikardo faz cobertura do show de Anitta

Da Redação

Pérolas de Rikardo mais uma vez mostrou que seu nome é sinônimo de sucesso, hoje, não só é conhecido por suas entrevistas com artistas e cobertura de eventos, como também foi um dos convidados a fazer a cobertura do show de Anitta em Lisboa. Rikardo que já fez cobertura de shows de vários artistas como: Gloria Groove, Whindersson Nunes, Milton Nascimento, Marisa Monte mostra a cada dia mais que veio para ficar.

Ficou conhecido por suas entrevistas durante a pandemia com seu bloco Sofá dos Famosos. Este bloco que hoje dá abertura a artistas brasileiros a apresentarem seu trabalho em todo Reino Unido e Europa, traz a oportunidade de atores, cantores serem conhecidos fora do Brasil, já tive muitos convidados especiais do Nosso Brasil, tais como: Luiza Brunet, Denise Del Vecchio, Paulinho Serra, Sula Miranda, Art Popular entre muitos outros, também já foram prestigiados por Pérolas de Rikardo.

Nomeado Empresário do Ano 2021 pela revista Vitrini, Prêmio Internet pela Revista Fama Magazine e Influencer do ano por mais de 6 websites brasileiros, Rikardo Pérolas como é conhecido pelos artistas vem mostrando que tudo é possível quando você acredita no que faz.

Com uma energia que nunca acaba, Rikardo fez sua presença na cobertura de um dos maiores festivais brasileiros que aconteceu no dia 26/06 em Lisboa Portugal "ROCK IN RIO LISBOA". Festival que teve nomes como Jason Derulo, Anitta, Eye Peace, Johnny Hooker, Ivete Sangalo entre muitos outros artistas que fizeram deste festival o maior de sua lista de trabalhos.

O Evento que teve a presença de mais de 80 mil pessoas foi uma das coberturas internacionais. Anitta que foi uma das atrações principais do evento e que mostrou por que é neste momento um dos nomes mais falados em todo o mundo.

Anitta que vem arrasando internacionalmente já esteve no Palco Mundo do Parque da Bela Vista em 2018, no mesmo dia que Bruno Mars e Agir e em 2022 chega para conquistar novamente este público. Com novo álbum a caminho, muitas músicas com parcerias internacionais, a artista fez o público ir à loucura.

Em entrevista com Pérolas de Rikardo a organização do evento nos falou da alegria de mais uma vez ter uma das maiores artistas da língua portuguesa novamente no evento. Nós estivemos falando com Rikardo para saber da emoção de poder estar em um evento como este e a resposta nos deixou estáticos.

"Todos os dias me belisco pensando que estou sonhando. Meu trabalho vem se desenvolvendo cada vez mais e fico feliz de meu público acompanhar meu crescimento. Acabei de fazer a cobertura de Milton Nascimento, Adriana Calcanhoto, Marisa Monte artistas que fizeram e fazem parte de minha história. Poder estar com estes grandes nomes da música brasileira me mostra que estou no caminho certo e que meu trabalho está crescendo cada vez mais. E como se isso não fosse já um sonho ser convidado a fazer a cobertura do Rock in Rio Lisboa com Anitta no palco foi um sonho que definitivamente se tornou realidade. Foram momentos mágicos que ficarão guardados em minha memória, mas tenho muita coisa para mostrar em meu Instagram (risos) @perolasderikardo.

Quero agradecer minha equipe pela ajuda que vem dando ao meu trabalho em especial a minha assessora Kelly Mello que trabalha para que eventos como este possa acontecer."

Rikardo que já é nome confirmado para show de Alceu Valença, entre outros artistas brasileiros agora no mês de Julho, já nos confirmou presença no Festival Tomorrowland dia 28,29,30 deste mês na cidade de Boom na Bélgica.

"Tomorrowland é um sonho que se torna realidade. Esta é a terceira vez que estarei mais minha primeira a trabalho e quero trazer os melhores momentos a todos vocês, por isso fiquem ligados no meu Instagram @perolasderikardo e principalmente em meu website, pois todos os detalhes dos eventos estarão lá. Não posso deixar de agradecer meus patrocinadores @enjoytix, @Sabor&Cia, @Mrtsushi, @SJPRcanarywarf, @Stayconnected.ic, @brazil_connection_uk, @Brazilcomfarofabristol @tiajuliabrazilian @king.motorcycles e a todos que diretamente fazem parte deste trabalho."

E queremos convidar você a conhecer este brasileiro que está fazendo o seu nome e que não para por aí!

Para mais informações sobre eventos e parcerias entrem em contato hoje mesmo pelo Instagram @perolasderikardo ou assessoria @kellymellolondon.

