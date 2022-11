Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, morre aos 84 anos

Da Redação

Roberto Guilherme lutava contra um câncer havia alguns anos

O ator Roberto Guilherme, conhecido por interpretar o personagem Sargento Pincel, em "Os Trapalhões", da TV Globo, morreu na manhã desta desta quinta-feira (10), aos 84 anos. O artista estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A morte de Roberto foi confirmada pela família e pela esposa do ator Renato Aragão, Lívia Aragão. Pinça, como também era carinhosamente chamado, lutava contra um câncer havia alguns anos.

O Sargento Pincel contracenava com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão. A careca, que virou sua marca registrada, surgiu no programa, com o ator tendo os cabelos raspados em uma esquete humorística.

O artista, que foi batizado como Edward Guilherme Nunes da Silva, nasceu em Ladário, Corumbá (MT), em 25 de agosto de 1938. O nome Roberto foi uma homenagem feita ao cantor Roberto Carlos.

fonte: Reprodução/Instagram

Com informações do G1.

