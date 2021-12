Da Redação

Roberto Castro lembra passado de dupla sertaneja em Goiás

Reza a lenda que toda vez que duas pessoas se encontram na cidade de Goiânia nasce uma dupla sertaneja. Talvez tenha sido esse motivo que levou Roberto Castro, jovem da cidade de Brasília, aos 19 anos de idade, sair do distrito federal rumo a capital do estado de Goiás para tentar a vida de cantor sertanejo.

Mas mesmo na esperança de ser campeão, alcançando o sucesso na música sertaneja, não é fácil percorrer a longa estrada da vida. Ninguém da sua família aceitava alguém largar faculdade e um “futuro” na cidade natal para correr atrás de algo duvidoso. A sorte era ter o apoio da mãe, uma mulher incrível, sempre ao seu lado em toda e qualquer “loucura” da vida. Ela sempre entendeu que depois que o filho cresce, vira pássaro e quer voar ganhando o mundo.

Por um motivo ou outro, diversas duplas se formaram e se desfizeram pelo caminho, com Roberto e seu primeiro parceiro de dupla a história não foi diferente e os dois, sem tapas e beijos, deixaram de ser par para trilhar novas jornadas. Depois da separação da dupla, Roberto conheceu Normani na LKS, também localizada na cidade de Goiânia, e, para cumprir a tradição da lenda local, do encontro dos dois surgiu a nova dupla sertaneja Lucca e Roberto.

fonte: Reprodução

“Eu e Normani começamos a compor algumas músicas. Nossas respectivas duplas não deram certo e decidimos tentar uma nova dupla juntos. Ele é um compositor de mão cheia e tem músicas fantásticas como “Café e amor”, “Graveto”, “Surto de amor”, “Medalha de prata”, realmente um talento de tirar o chapéu”, conta Roberto.

A nova dupla formada em meados de 2016 resolveu em comum acordo fazer uma pausa na carreira em virtude das restrições da pandemia. Os dois gravaram e investiram muito dinheiro em um DVD que acabou não dando muito resultado. Em seguida, junto com um produtor musical amigo, lançaram outro DVD feito entre amigos, totalmente intimista, com pouco dinheiro e quase nada de investimentos. O DVD alavancou a carreira da dupla a ponto de conseguir um contrato com a gravadora Sony Music, mas em consenso resolveram que não queriam mais continuar cantando.

“Eu pausei a carreira, mas sempre fica aquela pontinha de vontade de retornar, pois querendo ou não, devo tudo que sou hoje ao sertanejo porque foi onde tudo começou na minha vida. A música sempre vai me acompanhar, corre nas minhas veias da mesma forma que meu sangue. Quando você constrói uma carreira com outra pessoa, como no meu caso que era a dupla Lucca e Roberto, fica dificil começar tudo do zero em uma carreira solo. Nós conversamos e parar foi a decisão certa, mas sempre me pergunto se a gente devia tentar mais uma vez”, encerra Roberto.

Roberto Castro através de um projeto artístico conseguiu capital para começar um investimento no segmento de entretenimento noturno. Hoje é sócio do “Vilão Premium”, do bar gastronômico e lounge de narguilé “Doha Lounge”, da boate sertaneja do Brasil Azzure Club” e de uma marca de roupas com ponto físico em Goiânia no setor Marista.

