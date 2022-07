Roberto Carlos se pronuncia sobre voto nas eleições de 2022

Da Redação

Em quem os famosos irão votar nas eleições presidenciais que acontecerão no mês de outubro é um dos assuntos que mais causa curiosidade em alguns brasileiros. Após Anitta declarar apoio ao ex-presidente e candidato ao cargo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), surgiram rumores de que Jair Bolsonaro (PL) teria entrado em contato com Roberto Carlos.

A equipe de reportagem do O Globo entrou em contato com o cantor para averiguar a situação. Conforme o jornal, Roberto Carlos vai manter a sua tradição e não vai revelar em quem votará nas eleições deste ano. Ele negou, ainda, que tenha sido procurado pelo atual presidente para declarar seu apoio na reeleição.

“Essa história de dizer que alguém entrou em contato comigo é mentira. Ninguém entrou em contato. Continuo votando, como sempre votei. E sempre mantive o meu voto em segredo. Assim, isso vai permanecer”, disse o cantor.



Na semana passada, o "rei", como é conhecido, se envolveu em uma polêmica devido a um show que aconteceu no Rio de Janeiro. No evento, Roberto mandou que um fã ficasse quieto enquanto cantava a música "Como é grande o meu amor pode você".

A assessoria do cantor afirmou sobre o caso que, no final da música, cerca de 60 fãs se levantaram e foram para frente do palco, gritando “eu te amo”, “casa comigo” e “me dá uma rosa”, o que incentivou outras pessoas que estavam distantes do palco a fazerem o mesmo.

Também ao jornal O Globo, o assessor do cantor afirmou que ele viu a situação como “uma coisa atípica” e não se importou com a repercussão de vídeos que circularam na web.



Fonte: Informações do Metrópoles.

