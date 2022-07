Roberto Carlos se irrita em show e manda fã calar a boca; veja

Da Redação

“Cala a boca p*rra, c*ralho”, disse o cantor, fora do microfone

Roberto Carlos se irritou durante um show no Rio de Janeiro, na quarta-feira (13), e mandou um fã calar a boca. O momento ocorreu quando ele cantava a música “Como é Grande o Meu Amor por Você”, quando um grupo de fãs começaram a gritar, em especial um homem não identificado. “Cala a boca p*rra, c*ralho”, disse o cantor, fora do microfone.

Em todas as apresentações do cantor, essa música costuma ser uma das últimas do repertório, e os fãs costumam se aglomerar em frente ao palco para tentar pegar as rosas jogadas por ele. Mas, dessa vez, o show incluiu “Calvalgada”, o que fez com que os fãs se confundissem e se aglomerassem no momento “errado”.

“As fãs já sabem o número de músicas que Roberto canta e, por essa contagem, achavam que estava na hora das rosas. Então um grupo de 60 pessoas se levantou e foi para a frente, o que levou quem estava mais atrás a fazer o mesmo. Só que ele começou a cantar Cavalgada, que é uma música delicada, romântica, suave. Os fãs estavam atrapalhando muito ele”, explicou a assessoria de Roberto a publicação Quem.

Gente? Roberto Carlos se irrita com fã que estava cantando alto em seu show e grita para calar a boca: "Cala a boca p*rra, c*ralho". 🗣️pic.twitter.com/vq3XmChCIG — POPTime (@siteptbr) July 14, 2022





