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ALTA HOSPITALAR

Roberto Carlos recebe alta no Rio após passar por cirurgia para retirada da vesícula

Cirurgia durou cerca de duas horas, ocorreu sem complicações e não trará impactos à rotina profissional do cantor

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 16:37:41 Editado em 24.07.2026, 16:37:36
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Roberto Carlos recebe alta no Rio após passar por cirurgia para retirada da vesícula
Autor Foto: Instagram/Caio Girardi

O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, recebeu alta médica na manhã desta sexta-feira (24) do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após passar por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. O procedimento, realizado por videolaparoscopia na manhã de quinta-feira (23), ocorreu sem intercorrências e durou cerca de duas horas. A intervenção já estava previamente agendada e não causará alterações na agenda profissional do artista.

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A operação foi conduzida pelo cirurgião Raul Cutait, do Hospital Sírio-Libanês, que se deslocou de São Paulo para a capital fluminense especialmente para atender o cantor. A técnica aplicada, conhecida como colecistectomia laparoscópica, é minimamente invasiva e utiliza pequenas incisões no abdômen guiadas por câmera, o que reduz o incômodo pós-operatório e acelera o processo de recuperação, permitindo a alta hospitalar no dia seguinte.

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A remoção da vesícula biliar é uma intervenção frequente e segura, indicada para casos de cálculos biliares, inflamações como a colecistite aguda, pólipos ou disfunções na mobilidade do órgão. Durante o período de reabilitação pós-cirúrgica, a orientação médica para este tipo de procedimento inclui o uso de medicação para controle de dor, repouso relativo com restrição a esforços físicos pesados nas primeiras semanas e a adoção de uma dieta leve, com baixo teor de gordura.

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alta médica cirurgia vesícula biliar colecistectomia laparoscópica recuperação pós-operatória Roberto Carlos saúde do artista
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