Roberto Carlos, ex-Real Madrid, processa Antonia Fontenelle

O ex-jogador Roberto Carlos abriu processo na Justiça, nesta quarta-feira (21) contra a apresentadora Antonia Fontenelle. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o jogador pede uma indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil reais e a retirada da entrevista que sua ex-mulher, Bárbara Thunder, deu para o canal "Na Lata" no YouTube de Fontenelle.

De acordo com o veículo, Roberto diz que considera que “não é aceitável que seja acusado de um crime que nunca cometeu” e ainda “maculando a sua honra e imagem”.

Ele também não gostou quando a loira falou de sua nova família: “Mariana tá usando uma sandália Bottega Veneta. Eu fui olhar o valor: R$ 12 mil. Não tem o menor problema, ela é sua esposa… desde que seus outros filhos não passem dificuldade! Porque não é justo você dar para uns e para os outros, não”.

Já em outro trecho, Fontenelle diz: “Quando a gente é homem tem ombridade, né? E um profissional do seu gabarito tem que honrar com isso! Filho é herança de Deus, Roberto. Tenho certeza de que muita gente vai ficar decepcionada com você”.

Roberto Carlos diz pagar R$ 5 mil de pensão para cada filho que tem com Bárbara, totalizando um valor de R$ 10 mil mensais.

O processo corre na 19ª Vara Civil de São Paulo.

