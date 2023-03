Rita Lee tem alta e está em casa, afirma marido da cantora

Da Redação

Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021

Neste sábado (4), o músico Roberto de Carvalho postou uma foto da esposa Rita Lee em casa após receber alta. A cantora, de 75 anos, estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Na madrugada do último dia 24 ela deu entrada no hospital. A família de Rita Lee chegou a comemorar a remissão do câncer de pulmão da cantora no ano passado.



Segundo o jornal O Globo, Rita foi internada porque, nos últimos dias, perdeu peso e está com um estado de saúde mais frágil. Os médicos decidiram então que seria mais adequado mantê-la em observação de forma preventiva.

Com informações do Isto É

