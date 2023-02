Rita Lee é internada em hospital de São Paulo, diz família

Da Redação

A informação foi dada pelo marido da cantora, Roberto de Carvalho

Rita Lee, de 75 anos, precisou ser internada em um hospital de São Paulo, de acordo com informações da família. A cantora venceu a luta contra um câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021.

Os familiares da artista não informaram que foi a data de internação e nem a instituição de saúde em que Lee está.

"Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", informou Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, no seu perfil do Instagram.

Em abril do ano passado, Beto Lee, filho da cantora, anunciou que Rita estava curada do câncer de pulmão. "A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de "Jair". That’s Rita", diz Lee.

Na segunda-feira (20), a cantora publicou uma foto em uma rede social, mostrando as unhas pintadas durante o carnaval, com a legenda "em clima de folia".





Fonte: Informações g1.

