Rihanna mostra o filho pela primeira vez em rede social

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Filho de Rihanna aparece sorridente preso a uma cadeira no banco de trás de um carro

Pela primeira vez, Rihanna mostrou o rosto de seu filho nas redes sociais. A cantora escolheu estrear seu perfil no TikTok com o vídeo do bebê, ainda sem o nome revelado, fruto do relacionamento com A$AP Rocky.

continua após publicidade .

No material, o filho de Rihanna aparece sorridente preso a uma cadeira no banco de trás de um carro. Ele ainda balbucia alguns sons, boceja de sono e tenta pegar o celular da mãe. É possível ouvir a voz da cantora em alguns momentos.

-LEIA MAIS: Murilo Benício assume namoro com jornalista da Globo

continua após publicidade .

Apenas duas horas após a publicação, neste sábado (17), o vídeo ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações. Até o momento, o perfil verificado de Rihanna no TikTok acumula 6,1 milhões de seguidores.

Em entrevista recente ao Washington Post, Rihanna explicou por que não divulga o nome da criança, nascida em 13 de maio deste ano.

“Nós simplesmente não chegamos a isso ainda, na verdade. Estamos apenas vivendo. Acho que há uma certa liberdade que vem com o tipo de divulgação”, declarou ela.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News