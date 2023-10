Rico Melquíades revela motivo para realizar cirurgias no rosto

Rico Melquíades passou por cirurgias no rosto, nesta terça-feira (16/10), e aproveitou para desabafar nas redes sociais. O influencer e campeão de A Fazenda 13 revelou porque fez os procedimentos no rosto e mostrou a primeira imagem após deixar o centro cirúrgico.

“Deixa eu desabafar com vocês, eu fiz esse procedimento porque eu não aguentava mais ser chamado de feio no direct e isso mexe comigo”, escreveu Rico, antes de mostrar o pós-operatório.

“Eu fiz esses procedimentos para seguir o padrão que a sociedade pede, infelizmente”, disse ele, em um vídeo em que está deitando em uma maca. Depois, ele manda um beijo para a câmera: “Aqui foi na hora que eu me despedi da Bruna”, declarou o influencer, mostrando o rosto bem inchado na sequência. “Mas eu estava precisando, olha que mulher judiada”.

O próprio Rico, com muitos curativos no rosto e dentro de um carro, explicou, novamente, os procedimentos: “De verdade mesmo, eu fiz essa transformação por causa de mim. As pessoas me xingam muito no direct, falando que eu sou feio. É tanta coisa que recebo sobre o meu rosto, que, juro por Deus, eu tento ser forte”.

“Então, tomei essa iniciativa porque eu não aguentava mais ser chamado de feio. Não que eu vou ficar lindo”, declarou.

Na sequência, ele explicou que tinha um olho que era caído que o outro. “Eu suspendi os dois olhos para eles ficarem iguais. minha sobrancelha era caída, eu suspendi para cima. A minha boca era caída, eu cortei a boca, peguei o couro da boca e costurei para cima”, detalhou.

O influencer ainda contou que mexeu na pele de seu rosto. “Eu tinha a pele do meu rosto muito flácida, mas eu estava tão desesperado que eu precisava fazer isso. Eu fiz uma incisão na cabeça e eu estiquei um pouco a minha pele. Eu tinha muito courinho no meu olho, pesava, eu retirei o couro do olho”, completou.

