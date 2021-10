Da Redação

Rico Melquiades provoca peões: "Eu que mando agora"

Rico Melquiades, começou seu mandato como fazendeiro provocando seus inimigos. Após receber 7 votos na última formação de roça, o peão prometeu que se vingaria caso vencesse a prova do fazendeiro. Dito e feito.

Na manhã dessa quinta-feira (7), o influenciador acordou Tati Quebra Barraco, Solange Gomes e MC Gui batendo palmas pelo quarto. “Bora acordar. Levanta, bora trabalhar. Ninguém veio aqui para ficar deitado não. Você também Sol, trocar de roupa para trabalhar”, disse o humorista. “Tá atrás de VT”, disparou MC Gui para Sol e Tati Quebra Barraco enquanto escovava os dentes. “Vamos trabalhar, daqui a pouco o sinal da vaca toca”, prosseguiu Rico.

Em seguida, o fazendeiro reuniu os peões para dividir as tarefas e avisou: “Ninguém vai escolher função. Eu sou o Fazendeiro”, disse o participante. Ao anunciar o peão designado para cada atividade, ele aproveitou para alfinetar.

“Gente, o Victor reclamou a semana toda que tava com uma dor na coluna para fazer as tarefas de casa, mas quando é para fazer atividade para ganhar dinheiro e premio, essa dor sumia. Então se essa dor sumia para ganhar dinheiro, ele vai começar o trabalho dele na vaca”, iniciou.

O cavalo ficou com Solange Gomes. “Vamos agora para uma pessoa que só come e dorme, e disse que vai meter a mão na minha cara. Então se ela tem força para meter a mão na minha cara, ela vai ter força para cuidar do cavalo”.

“Outra que só come e dorme, a sua companheira Tati Quebra Barraco“, começou. “Pode por amor, já te avisei o que vai acontecer. Você tá confundindo porque você não é o dono da fazenda, amor”, respondeu a funkeira. “Não discute comigo. Aqui eu sou o dono da fazenda e vou colocar você nas ovelhas. Querem ganhar R$ 1,5 milhão fácil? Vai ter que suar e trabalhar. Não vai comer e dormir não”, rebateu o fazendeiro.

As aves, Rico delegou para MC Gui. “A vaca e as aves são os mais trabalhosos da fazenda, como já tem o Victor, vou colocar o chato do MC Gui para fazer as aves”, revelou. “Valeu, trouxa”, disparou o funkeiro. Em seguida, MC Gui saiu da área externa visivelmente chateado.

“Ex-fazendeiro também trabalha. Ele me colocou na roça, foi um voto fofo, mas vai trabalhar. Ele vai ficar com a vaca de chifre”, disse Rico para Gui Araujo.

“Como ela gosta de um cardio, vai ficar com essa função”, explicou o fazendeiro ao colocar Marina Ferrari na manutenção da horta e das plantas. Erasmo ficou no trato com as vacas e Lary Bottino com os porcos.

Aline e Erika se oferecem para cuidar do lixo, mas Rico optou por colocar Aline já que Erika está na roça. “É isso gente, quem não souber fazer os animais, pergunta para alguém porque eu não sou babá para ensinar ninguém. Bora trabalhar!”, encerrou.

