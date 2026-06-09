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POLÊMICA

Richarlison rebate crítica sobre o nome do filho: "Não vai precisar trabalhar"

Atacante do Tottenham discutiu com internauta que questionou a escolha de batizar o bebê como Richarlison Jr

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 10:01:34 Editado em 09.06.2026, 10:01:28
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Richarlison rebate crítica sobre o nome do filho:
Autor O desabafo ocorreu em uma publicação no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

O jogador de futebol Richarlison, atacante do Tottenham Hotspur, rebateu as críticas de uma internauta sobre o nome de seu filho, Richarlison Jr., que completará um ano no próximo dia 15 de junho.

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O desabafo ocorreu em uma publicação no Instagram, após a usuária Monike questionar a escolha do nome do bebê, sugerindo que a criança sofreria "consequências" por carregar o mesmo nome do pai. Em resposta, o atleta ironizou a grafia do nome da seguidora, mandou-a "caçar serviço" e rebateu a provocação afirmando que o herdeiro nasceu em condições privilegiadas e não precisará trabalhar.

Richarlison rebate crítica sobre o nome do filho:
AutorFoto: Reprodução/Instagram

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A discussão na rede social aconteceu logo após a celebração antecipada do aniversário do menino, realizada no último sábado (06). Apesar de Richarlison não ter sido convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, ele e a companheira, a paranaense Amanda Araújo, escolheram o tema "Copa Baby" para decorar a festa de primeiro ano do filho.

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Amanda Araújo críticas Futebol instagram nome de filho polêmica richarlison
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