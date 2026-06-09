Richarlison rebate crítica sobre o nome do filho: "Não vai precisar trabalhar"
Atacante do Tottenham discutiu com internauta que questionou a escolha de batizar o bebê como Richarlison Jr
O jogador de futebol Richarlison, atacante do Tottenham Hotspur, rebateu as críticas de uma internauta sobre o nome de seu filho, Richarlison Jr., que completará um ano no próximo dia 15 de junho.
📰 LEIA MAIS: Menino do PR que comoveu as redes sociais recebe camisa autografada por Neymar
O desabafo ocorreu em uma publicação no Instagram, após a usuária Monike questionar a escolha do nome do bebê, sugerindo que a criança sofreria "consequências" por carregar o mesmo nome do pai. Em resposta, o atleta ironizou a grafia do nome da seguidora, mandou-a "caçar serviço" e rebateu a provocação afirmando que o herdeiro nasceu em condições privilegiadas e não precisará trabalhar.
📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de curiosidades
A discussão na rede social aconteceu logo após a celebração antecipada do aniversário do menino, realizada no último sábado (06). Apesar de Richarlison não ter sido convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, ele e a companheira, a paranaense Amanda Araújo, escolheram o tema "Copa Baby" para decorar a festa de primeiro ano do filho.