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DO GAME AO NOIVADO

Richarlison pede Amanda Araújo em casamento em hotel de luxo em Londres

Juntos desde 2024 e pais do pequeno Richarlison Júnior, jogador e influenciadora se conheceram em 2019 jogando PUBG Mobile

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Richarlison pede Amanda Araújo em casamento em hotel de luxo em Londres
Autor O casal está junto desde 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

O atacante do Tottenham, Richarlison, pediu a influenciadora digital Amanda Araújo em casamento na noite de terça-feira (18), em Londres, na Inglaterra.

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O pedido romântico foi realizado em uma suíte do hotel Shangri-La The Shard — localizado no famoso arranha-céu de 310 metros de altura —, decorada com pétalas de rosas, velas, balões e um letreiro de LED com a frase "você quer se casar comigo?" em inglês.

Nas redes sociais, Amanda compartilhou os registros do jantar especial e confirmou que aceitou o pedido, exibindo a aliança ao som do trecho da música "Where Is My Husband", da cantora Raye.

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O casal se conheceu em 2019 durante partidas do jogo para celular "PUBG Mobile" e manteve contato virtual até o primeiro encontro presencial, ocorrido em Jericoacoara, no Ceará, em 2022. O namoro foi oficializado meses depois e tornado público em 2024. Em junho de 2025, os dois tiveram o primeiro filho, Richarlison Júnior. A relação familiar ganhou forte repercussão na internet após brincadeiras do irmão de Amanda, Eduardo Daibert, que costumava se referir ao jogador nas redes sociais como "pai do bebê".

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