Richarlison assume namoro com influenciadora de Maringá; veja vídeo

Em agosto de 2023, a influenciadora maringaense Amanda Araújo de 20 anos virou assunto nas redes sociais depois de ter sido apontada como affair do jogador Richarlison, atacante do Tottenham e atleta da Seleção Brasileira. Na época, a jovem publicou algumas fotos em seu perfil no Instagram na casa do "Pombo", em Londres.

Agora, meses e muito mistério depois, o jogador divertiu a web ao assumir o namoro com a modelo de uma forma bastante inusitada (veja abaixo). Com bastante bom-humor, Richarlison entrou em uma trend do TikTok onde o vídeo mostra uma galinha botando um ovo em cima de um telhado. Quando o ovo cai e se quebra, "nasce" uma foto do casal. Tudo isso, ao som de uma música que fala "eu sou homem de uma mulher só, só quero ser feliz com o meu xodó".

Em resposta ao amado, a também estudante de direto contou que eles estão aos poucos tornando a relação pública. "Eu assumindo aos poucos, postando fotos fofinhas. E o Richarlison…”, disse se referindo a piada que o atleta compartilhou. No vídeo do atleta, que já soma mais de 14,4 milhões de visualizações, os fãs brincaram que Richarlison usa seu perfil no TikTok igual "uma tia do WhatsApp".

Veja o vídeo:

Vale lembrar que, aos 26 anos, Richarlison joga no Tottenham, na Inglaterra. Amanda, porém, cursa a graduação na faculdade Mackenzie, em São Paulo. O relacionamento estaria ocorrendo a distância, já que a jovem divide sua rotina entre São Paulo e Maringá. Ainda bastante discreto, o casal não deu muitos detalhes para os fãs.

