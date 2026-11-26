O biólogo e apresentador Richard Rasmussen precisou procurar atendimento médico em um hospital de São Paulo após utilizar incorretamente o Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Ele aplicou duas doses do produto em um intervalo de apenas dois dias, após esquecer que já havia utilizado a dose semanal, o que desencadeou um quadro intenso de constipação intestinal.

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O episódio foi revelado pelo próprio apresentador durante sua participação no programa Isso Não é Um Talk Show, da Jovem Pan, gerando grande repercussão nas redes sociais sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras. Na terça-feira (24), Rasmussen utilizou seus perfis na internet para esclarecer o ocorrido e negar boatos de que teria sofrido uma overdose grave ou sido internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Estou bem e não tenho ideia de como chegamos nessa história de UTI, de overdose”, afirmou. Segundo ele, um exame de raio-X identificou acúmulo de fezes no intestino, motivo pelo qual passou por um procedimento médico para facilitar a evacuação.

Apesar de o apresentador minimizar a gravidade do quadro, a utilização de qualquer medicamento em quantidade ou frequência superior à prescrita caracteriza uma superdosagem, independentemente da intensidade dos sintomas. A tirzepatida atua em mecanismos hormonais ligados ao controle da glicose, do apetite e da saciedade, além de retardar o esvaziamento gástrico. Quando administrada em excesso ou em intervalos inadequados, a substância pode intensificar efeitos adversos como náuseas, vômitos, constipação intestinal, diarreia, dores abdominais, desidratação e hipoglicemia, especialmente se associada a outros remédios para diabetes. Como o princípio ativo permanece no organismo por vários dias, os sintomas podem exigir acompanhamento médico prolongado.

Em fevereiro de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia emitido um alerta sobre os perigos do uso inadequado desses medicamentos, destacando o risco de pancreatite aguda, uma inflamação no pâncreas com potencial para complicações graves. A orientação médica é buscar atendimento imediato diante de sinais como dores abdominais intensas e persistentes, vômitos recorrentes, distensão abdominal e dificuldade para eliminar fezes e gases. Em situações de aplicação acidental de uma dose extra, a recomendação é procurar avaliação médica mesmo antes do surgimento de sintomas.

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Produzido pela farmacêutica Eli Lilly, o Mounjaro foi aprovado pela Anvisa em 2023 para o tratamento do diabetes tipo 2 e, posteriormente, liberado para o controle de peso em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a outras condições de saúde. O uso deve ser sempre acompanhado por um médico e aliado a mudanças alimentares e prática de exercícios físicos. Diante do avanço da automedicação e do uso indiscriminado, a Anvisa determinou, em junho de 2025, a obrigatoriedade da retenção de receita médica nas farmácias brasileiras para a compra de medicamentos como Mounjaro, Ozempic e Wegovy.