Revista italiana define Anitta como a 'Beyoncé feita no Rio'; confira

A carioca ganhou destaque no país europeu após colaborações de sucesso com o cantor Fred de Palma e também alcançar o topo das paradas musicais italianas

Na última sexta-feira (23), Anitta foi manchete de uma das maiores revistas da Itália, a Vanity Fair, que definiu a cantora brasileira como a "Beyoncé feita no Rio". A carioca ganhou destaque no país europeu após colaborações de sucesso com o cantor Fred de Palma e também alcançar o topo das paradas musicais italianas.

Para a publicação, Anitta falou sobre vários assuntos, dentre eles casamento, política, empoderamento feminino, desafios da indústria musical, relacionamento aberto e muitos outros. A revista foi toda elogios para ela, que foi comparada até com Beyoncé. "Ela pode decidir concorrer à presidência do Brasil algum dia. E a verdade é que ela pode até ganhar a eleição. Anitta é a estrela pop latina mais poderosa e influente. Uma espécie de Beyoncé feita no Rio, que rebolou loucamente no palco do Coachella e via Twitter, coloca em seu lugar o atual presidente Jair Bolsonaro. Ainda colabora com Madonna e dá palestras em Harvard", escreveu a revista.

Recentemente, a cantora fez história ao se tornar a primeira brasileira a se apresentar no Video Music Awards, uma das maiores premiações da música mundial. Além disso, Anitta também levou o prêmio de "Melhor Clipe Latino" com Envolver. A canção tem rendido grandes conquistas, como o título de primeira latina a alcançar o topo do Spotify Global e entrar para o Guinness Book, famoso livro dos recordes, pelo grande feito.

Além disso, o sucesso Envolver, presente no álbum Versions Of Me, e seus recordes também foram destacados, assim como seu empenho em assuntos como a política. "Anitta chega ao topo da parada global do Spotify (entrando assim, no livro dos recordes, o Guinness Book) e realiza workshops de política em seu perfil no Instagram com quase 63 milhões de seguidores. Larissa de Macedo Machado nasceu há 29 anos e para os jovens é uma lenda viva", afirmou a revista.





Fonte: Revista Quem.

