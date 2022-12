Revista faz ranking dos homens mais bonitos do mundo; Confira

Da Redação

Henry Cavill é figura marcada em muitas listas de beleza nos últimos tempos

O ator britânico Henry Cavill aparece no topo da lista dos 100 homens mais bonitos do mundo do entretenimento, elaborada pela revista TC Candler & The Independent Critics. Veja a lista completa abaixo.

Cavill, que há tempos vem figurando em muitas listas sobre beleza, ficou mundialmente famoso ao interpretar o Superman, no Universo Estendido DC, e o personagem Geralt de Rívia, na série The Witcher, produzida pela Netflix.

O bonitão das telas tem uma verdadeira legião de fãs, com mais de 23 milhões de seguidores só no Instagram. Desde abril de 2021, Cavill está em um relacionamento com a produtora Natalia Viscuso.

Em segundo lugar na lista da revista aparece o rapper sul-coreano Hwang Hyun Jin e, em terceiro, o ator norte-americano Timothée Hal Chalamet. O quarto lugar é do ator australiano Christopher Hemsworth, o Thor nos cinemas. Quem fecha o top 5 é o cantor Keung To, de Hong Kong.

Os 10 homens mais bonitos do mundo



10 – Dean Schneider

No décimo lugar da lista, aparece o suiço Dean Schneider. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, ele compartilha a rotina ao lado de animais selvagens no continente africano. Além disso, é uma personalidade do YouTube.

9 – Ni-Ki

Nascido em Okayama, no Japão, Ni-ki é um dançarino e rapper que integra o grupo de K-pop ENHYPEN. Com somente 17 anos, ele é o membro mais jovem da equipe.

8 – Vinnie Hacker

Celebridade no TikTok, Vinnie Hacker é o oitavo na lista dos mais atraentes do mundo. O norte-americano de Seattle tem mais de 15 milhões de seguidores na plataforma, onde compartilha imagens do próprio corpo e interage com os usuários.

7 – “V” Taehyung

Aos 26 anos, o cantor e ator Kim Tae-Hyung é mais conhecido pelo nome artístico “V”. Ele se tornou mundialmente conhecido por integrar o grupo sul-coreano BTS, um dos mais aclamados do K-pop. No Instagram, soma mais de 54 milhões de seguidores.

V Taehyung está entre os 10 homens mais bonitos do mundo

6 – Lucien Laviscount

O ator britânico Lucien Laviscount, de 30 anos, é o sexto colocado na lista de homens mais bonitos do mundo. Nos holofotes com a série “Emily em Paris”, da Netflix, ele também já estrelou a série Supernatural: Bloodlines, derivada da famosa Supernatural.

5 – Keung To

Nascido e criado em Hong Kong, Keung To é um cantor e ator de 23 anos. Tornou-se conhecido após vencer o reality show “Good Night Show King Maker”, da ViuTV. Pouco depois, passou a integrar a boy band Mirror, uma das mais famosas do país.

4 – Chris Hemsworth

Mais conhecido pelo papel de Thor, o “Deus do Trovão”, Chris Hemsworth aparece no quarto lugar da lista. O ator australiano de 39 anos iniciou a carreira como Rei Arthur no seriado Guinevere Jones, em 2022. Em 2009, participou de Star Trek, seu primeiro filme.

3 – Timothée Chalamet

Em terceiro lugar está Timothée Chalamet, ator franco-americano conhecido por longas como “Interestelar”, “Ladybird” e “Dune”. Aos 26 anos, já venceu os prêmios de Ator Revelação no National Board Review e de Melhor Ator no Independent Spirit por “Call Me by Your Name”.

2 – Hyunjin

O rapper Hyunjin aparece em segundo lugar na lista dos homens mais bonitos do mundo. O cantor de 22 anos nasceu em Seul, na Coreia do Sul, e é integrante da banda Stray Kids.

1 – Henry Cavill

Henry Cavill lidera a lista de homens mais bonitos do mundo. Ele é famoso por interpretar o Superman no universo da DC. Aos 39 anos, o ator também trabalhou em obras como “Conde de Monte Cristo”, “Missão Impossível: Efeito Fallout” e na série Enola Holmes, da Netflix.

Veja os demais que estão na lista dos 100 rostos mais bonitos do mundo em 2022

100 – Zac Efron

99 - Stefanos Tsitsipas

98 – Michael B. Jordan

97 – Kai

96 – Shahid Kapoor

95 – Amir Maghare

94 – Tim Schaecker

93 – The8

92 – Leo Woodall

91 – Taemin

90 – Maduka Okoye

89 – Charlie Hunnam

88 – Sidharth Malhotra

87 – David Beckham

86 – Kaito Takahashi

85 – Bie Thassapak Hsu

84 – Wang Yibo

83 – Matteo Berrettini

82 – Onur Tuna

81 – Ayoub Mutanda

80 – Diego Rodriguez Doig

79 – Alexander Ludwig

78 – Song Weilong

77 – Alex Sampson

76 – Varun Dhawan

75 – Jason Derulo

74 – Lucas

73 – Edan Lui

72 – Ludwaig Ahgren

71 – Mark Lee

70 – Pietro Boselli

69 – Austin Ekeler

68 – Bambam

67 – Pierre Vuala

66 – Yusei Yagi

65 – Halil Ibrahim Ceyhan

64 – Maxime Bouttier

63 – Zane Carter

62 – Glenn Yong

61 – Sukru Ozyildiz

60 – Jake

59 – Benjamin Ahlblad

58 – Brodrick Hunter

57 – Jin

56 – Sam Heughan

55 – Meerqeen

54 – Jaxon Human

53 – Akash Kumar

52 – Mingyu

51 – Johnny Orlando

50 – Mizukami Koshi

49 – Tom Holland

48 – Cha Eun-Woo

47 – Michael Yerger

46 – Jeff Satur

45 – Chris Pine

44 – Taeyong

43 – Taron Egerton

42 – Marcello Jabobs

41 – Lay Zhang

40 – Shawn Mendes

39 – Dylan Wang

38 – Josh Beauchamp

37 – Gabriel Prince

36 – Toni Mahfud

35 – Jimin

34 – Christian Hogue

33 – Michele Morrone

32 – Anson Kong

31 – Zuho

30 – Can Yaman

29 – Bright Vachirawit Chivaaree

28 – Shomari Francis

27 – Mohammad Ajoory

26 – Harry Styles

25 – Wonho

24 – Zhang Zhehan

23 – Alex Mandon Rey

22 – Baris Murat Yagci

21 – Bang Chan

20 – Idris Elba

19 – Xiao Zhan

18 – Damiano David

17 – Zayn Malik

16 – Anson Lo

15 – Felix Kjellberg

14 – Paing Takhon

13 – Austin Palao

12 – Jason Momoa

11 – Jungkook

Com Informações BHAZ

