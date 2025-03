Revelações de segredos podem mudar tudo em Volta por Cima nesta terça

Jô se surpreende ao saber que Jão não é o pai do filho que Cacá espera

No episódio de Volta por Cima desta terça-feira (25), Cacá teme que Violeta conte a verdade para Jão. Madalena confessa que sofre com a ausência de Jão. Violeta exige que Cacá more em sua casa. Rodolfo se irrita ao saber que Gerson mandou Gigi para uma reunião da cúpula.

Edson e Jão estranham quando Cacá informa que irá para a casa de Violeta. Jô se surpreende ao saber que Jão não é o pai do filho que Cacá espera. Belisa tenta convencer Rodolfo a contar para Marco sobre Ruth. Cacá não deixa Violeta falar para Ana Lúcia sobre a paternidade de seu bebê.

Gigi usa Jô para fazer ciúmes em Bernardo. Rodolfo entrega uma pista para Marco sobre Ruth. Tati e Hana se encontram. Osmar pensa em contar para Madalena que Jão não é pai do filho que Cacá espera.



