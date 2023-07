Revelação de Gugu sobre vida sexual aumenta suspeita de novo filho

Siga o TNOnline no Google News

Uma antiga entrevista de Gugu foi resgatada e ligada ao caso de Ricardo Rocha, homem que move um processo sobre reconhecimento de paternidade e afirma ser filho do apresentador.

Em 1984, para a revista Playboy, Liberato afirmou que iniciou a vida sexual aos 14 anos, data que bate com o ano do nascimento de Ricardo Rocha. Na ocasião, Gugu disse: “Eu faço amor desde os 14 anos, comecei com uma vizinha”.

Ricardo Rocha se pronunciou sobre a novidade. “Isso só comprova o que eu disse. Agora temos que esperar o processo se desenrolar para fazermos o exame de DNA e comprovar a paternidade”, disse.

Ricardo Rocha, o suposto filho de Gugu Liberato, afirmou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que não tem interesse no patrimônio de mais de R$ 1 bilhão deixado pelo apresentador. Ele revelou, no entanto, o que faria caso recebesse uma parte da herança.

“[O dinheiro] Vai ser usado para ajudar muitas pessoas, as mais necessitadas, menos favorecidas”, afirmou Ricardo, que acredita ser um filho perdido de Gugu. Na entrevista, o empresário, de 48 anos, também explicou o motivo de demorar tantos anos para entrar com o pedido de reconhecimento de paternidade na Justiça.

“Tinha medo de me expor. Está cada vez mais perto de descobrir a verdade. Eu vou até o fim. Eu sinto que ele é meu pai”, conta o suposto filho do apresentador.

Com informações do Metrópoles.

