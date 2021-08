Da Redação

Retorno de Silvio Santos à televisão vira meme na web

Na noite do último domingo (1º), o apresentador Silvio Santos retornou ao comando de seu programa no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Silvio havia se afastado do programa por conta da pandemia do novo coronavírus.



No entanto, a volta do apresentador movimentou as redes sociais por conta de um fato inusitado: sua aparência estranha. De acordo com os internautas, a boca de Silvio Santos estava diferente por conta dos dentes, que pareciam que iriam saltar da boca.

E como a internet não perdoa, as pessoas usaram as redes para publicar memes referentes a isso. Alguns internautas alegaram que "Silvio Santos estava com a boca derretida", outro disse que o apresentador era "sósia com deep face no lugar do Silvio Santos".

Veja alguns memes que repercutiram na web:

Silvio Santos chegando pra gravar o programa com sua dentadura nova. #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/Vvb1eG5Utd — Daniele (@danieleoli) August 2, 2021

Tem alguma coisa errada com o Silvio Santos

A boca tá estranha e a voz também

O que rolou pic.twitter.com/H02ABA0NMu

Agora ficou igual pic.twitter.com/fl2K5tz8yC — Torcedor do Corinthians (@Geandrade3) August 1, 2021

meu vô acabou de perguntar se era programa novo pq o Silvio Santos tava com dentadura nova kkkkkkkkkkkkk — morena (@cabrerae_) August 2, 2021

Com informações; ND Mais.