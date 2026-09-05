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75 ANOS DO CONCURSO

Representante da República Dominicana, Joheirry Mola é coroada Miss Mundo 2026

A modelo de 24 anos superou concorrentes de todo o mundo em cerimônia realizada neste sábado (5)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Representante da República Dominicana, Joheirry Mola é coroada Miss Mundo 2026
Autor A dominicana venceu o Miss Mundo 2026 - Foto: Instagram/ @missworld

A modelo Joheirry Mola, de 24 anos, representante da República Dominicana, foi coroada Miss Mundo 2026 em cerimônia realizada neste sábado (5). O evento aconteceu na cidade de Nha Trang, no Vietnã, marcando a primeira vez que o país asiático sedia a final da competição. A edição deste ano foi comemorativa e celebrou os 75 anos do concurso, considerado um dos mais tradicionais e prestigiosos do universo da beleza internacional. As atividades e etapas preliminares com as candidatas vinham sendo realizadas desde o dia 9 de agosto.

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O Brasil foi representado pela modelo Gabriela Botelho, de 25 anos. Natural de Minas Gerais, ela garantiu sua vaga na competição internacional após vencer a etapa nacional representando o estado de Sergipe. Gabriela teve um desempenho de destaque em solo vietnamita, alcançando o Top 12 na classificação geral do concurso e figurando no Top 2 da categoria destinada às candidatas das Américas e do Caribe.

Além do trabalho nas passarelas, a nova Miss Mundo possui uma forte atuação nas áreas de educação e comunicação. Formada em Administração de Empresas pela Universidade Iberoamericana, Joheirry é bilíngue e trabalha como professora de Literatura e Estudos Sociais. Ela também atua como correspondente do programa televisivo "Ventana a Quisqueya", da emissora Univision New York. No campo do ativismo social, a dominicana é fundadora e presidente da "Voices of Tomorrow", uma organização voltada a ampliar o acesso ao ensino da língua inglesa para crianças e jovens de comunidades vulneráveis.

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Ativismo Social CONCURSO DE BELEZA Joheirry Mola Miss Mundo República Dominicana
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