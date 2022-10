Repórter Susana Naspolini, da TV Globo, morre aos 49 anos

Da Redação

Susana Naspolini fez sucesso na Globo do Rio de Janeiro, onde se notabilizou pelo jornalismo comunitário

A jornalista Susana Naspolini, da Globo, morreu nesta terça-feira (25/10), em São Paulo. A repórter travava uma batalha contra um câncer na bacia.

A repórter da Globo estava internada há pouco mais de semana em um hospital de São Paulo. Nos últimos dias, a filha de Susana, inclusive, usou as redes sociais para pedir orações pela mãe.

Susana travou e venceu lutas contra a doença, porém, um tumor identificado pelos médicos na bacia se espalhou por outros órgãos e ela não resistiu.

A repórter fez sucesso na Globo do Rio de Janeiro, onde se notabilizou pelo jornalismo comunitário. Ela se envolvia em entrevistas e pautas que mostravam os problemas reais dos cariocas.

“É o meu jeito de trabalhar, podem, ou não, gostar. Sou muito feliz fazendo, me sinto em casa. No outro dia, minha filha falou: ‘Mãe, sua blusa estava toda suada’. Respondi: ‘Filha, estava gravando em Bangu, meio-dia, não vai ter suor?’. Tem suor, tem o cafezinho; se eu tiver andando e tropeçar, vai entrar o tropeço; se eu sentar na calçada pra falar com alguém, vai mostrar; ah, esse ângulo tem mais sol do que o outro? Não tem problema, é ali que a gente está”, disse em uma entrevista para o Memória Globo.

Com informações, Metrópoles.

