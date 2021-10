Repórter que viralizou durante Olimpíada é demitido da Globo

Nesta sexta-feira (15), Alexandre Oliveira, que estava há 15 anos na Globo, foi demitido da emissora. O jornalista ficou famoso após um vídeo em que ele jogava tênis de mesa em uma transmissão ao vivo na Globo News viralizar durante a Olimpíada de Tóquio.

Além dele, outros dois nomes deixaram a Globo: Édson Silva e Herci Moraes. Alexandre confirmou a demissão ao Notícias da TV. Além de ficar encarregado do SporTV, o jornalista também atuou como correspondente do Esporte da Globo na França durante alguns anos.

Veja o vídeo que viralizou:

Eu estou adorando a participação do Alexandre Oliveira na GloboNews!! Gente, tá muito bom. O homem aparece no estúdio com skate, prancha, jogando ping-pong.



Tá em sintonia total com a Julia e o trio do Conexão. #GNewsEmPonto pic.twitter.com/rIkbhuBr5A