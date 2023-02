Repórter é beijado “a força” durante Carnaval; assista

Da Redação

O repórter Rodrigo de Luna foi beijado “a força” durante a cobertura do Carnaval em Recife. Ele estava no bloco Galo da Madrugada, realizando entrevistas com o povo, quando foi beijado a força por uma mulher.

“A última vez que fizeram isso eu quase apanhei quando cheguei em casa. Se controla, mulher. Eu sou casado, amanhã você vai ter um monte de homem solteiro para dar beijo na boca”, disse o repórter.

Em resposta, a mulher que aparece de look vermelho diz: “Tu é casado mas não é capado”. Rodrigo de Luna, mesmo após o assédio, segue com a entrevista e acaba ouvindo mais declarações inoportunas da foliã. “Eu vou te beijar tanto amanhã, tu vai ter que se esconder de mim porque eu vou te beijar”, falou a mulher.

Assédio?

A mulher que aparece no vídeo é conhecida como Grande Mamis, uma humorista com mais de 16 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela comentou o vídeo. “Meus amores, para quem está criticando, pergunte se o Rodrigo está incomodado. Se ele estivesse, não ia postar. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Sou meio louquinha, gosto de brincar. Cada um tem sua vida, então cuidem dela e deixem a dos outros”, escreveu.

O repórter da TV Guararapes, por sua vez, compartilhou várias vezes o vídeo nas redes sociais e afirmou que Grande Mamis é uma querida. “A partir de hoje, ela está autorizada a me dar selinho. Só selinho viu, que é para eu não apanhar em casa”, escreveu, com um emoji risonho.

Em conversa com Mamis, Rodrigo de Luna disse que vai fazer um vídeo para esclarecer o caso levantado como assédio. “Você não fez nada de mal para mim. A gente só precisa explicar as pessoas que, de fato, beijar contra a vontade do outro não é legal. Eu já te conheço e sei que você é maluquinha assim mesmo. Levo na esportiva!”, afirmou.

Veja:

E o repórter Rodrigo de Luna que foi beijado enquanto cobria o Galo da Madrugada.



"Tu é casado, mas não é capado!" pic.twitter.com/baO0IrqyFx — Nelson 🇩🇪🦁 (@NelsonSiIveira) February 18, 2023

As informações são do Metrópoles.



