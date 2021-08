Da Redação

Repórter da Globo impressiona ao dar salto mortal ao vivo

A ginasta Rebeca Andrade deu um show nos Jogos Olímpicos de Tóquio e na alegria, por conta da conquista da brasileira, o repórter Diego Haidar, do RJ1, deu um salto mortal ao vivo no Centro de Treinamento (CT) dos ginastas do Flamengo.

continua após publicidade .

Nesta segunda-feira (2), o repórter Diego, da Rede Globo, foi ao CT com o intuito de entrevistar os companheiros de Rebeca, que conquistou duas medalhas nas Olimpíadas. “Eu treinei ginástica num breve período da minha adolescência”, anunciou Diego Haidar.

“Eu achava que não sabia mais de nada. Mas o professor Ângelo Sabino me ajudou a descobrir que eu sei alguma coisinha ainda”, completou antes de saltar.

continua após publicidade .

O repórter ainda brincou ao afirmar que exercer o salto ‘mortal para trás grupado’ era similar a andar de bicicleta, porque nunca se esquece como fazer.

A reação da apresentadora Mariana Gross e da repórter Priscila Chagas foi a mesma de todos os cariocas que acompanhavam o programa.

“Eu não estou acreditando, pior que é ele mesmo! É o Diego Haidar de verdade! Olha a altura que ele foi!”, disse Mariana, que ainda improvisou um cartaz com a nota 10 pelo salto.

continua após publicidade .

Veja:

Com informações; IstoÉ.