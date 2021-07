Da Redação

Repórter Chico Garcia apresenta melhoras e deixa UTI

Após a família pedir orações nas redes sociais para Chico Garcia, internado por complicações dacovid-19, o repórter da Band deixou a UTI nesta sexta-feira (23). Ele seguirá tratamento no quarto de hospital, em São Paulo.

“Amigos, a melhor notícia que posso dar para todos é: Chico teve alta da UTI e em breve estará no quarto. Ainda segue com oxigênio, mas começou os testes para a retirada”, informou a esposa, Mila Alves, por meio das redes sociais na tarde desta sexta-feira (23).

“Segundo o médico da UTI e a infectologista, ele teve uma ‘recuperação surpreendente’ e ‘atípica’, que eles não sabem explicar”, disse a também jornalista, em seguida agradecendo ao apoio que tem recebido.

“Mas nós sabemos. Foi a força do próprio Chico em lutar, com a ação dos médicos, somados com esta corrente de energias e orações maravilhosa. Um dia melhor do que outro. Obrigada do fundo do meu coração”, concluiu.